رغم تلقيه اللقاح.. رئيس وزراء بلد آسيوي يدخل العزل الذاتي بعد مخالطة مصاب بكورونا

وقال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، أنوتشا بوراباتشيسري، "أود أن أؤكد أن رئيس الوزراء سيواصل العمل كالمعتاد ويراقب الوضع عن كثب"، مشيرا إلى أن "نتيجة اختبار فيروس كورونا التي أجراها جاءت سلبية".ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، غادر رئيس الوزراء مقر الحكومة ظهر اليوم للعمل من المنزل، بعد اجتماعه مع دبلوماسي من ميانمار.هذا وأعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، اليوم الإثنين، تسجيل 6166 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 289 ألفا و233 حالة.وذكر المركز في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، أن البلاد سجلت 50 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 2276 وفاة.ومن بين الحالات الجديدة 6082 حالة من العامة و 84 حالة من السجون، وأبلغ المركز عن تجاوز حالات التعافي منذ بداية الجائحة حاجز الـ 214 ألف حالة.جدير بالذكر ان رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا كان أول شخص يتم تطعيمه في البلاد بـ لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19، وذلك في أعقاب تعليقه مؤقتاً بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.