رئيس دولة عربية يهدد مستخدمي الإنترنت: من يروج الشائعات يلعب بالنار

وخلال زيارته إلى مدينة روصو جنوب موريتانيا حيث أشرف على تدشين جملة مشاريع قال الغزواني إن "هناك بعض الأمور التى تؤثر على الأمن والتي من ضمنها الاستغلال السيء للانترنت".وأضاف أن الإنترنت ثورة تكنولوجية، و"أن استغلالها غير الإيجابى في زعزعة السكينة العامة والترويج للشائعات الكاذبة وتحريض فئات شعبنا بعضها على بعض ونشر الكراهية أمر غير مقبول".وحذر الغزواني حسب ما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية "من المساس بأمن الدولة أو المواطنين وممتلكاتهم وحوزتنا الترابية" وقال إنه "أمر لا مساومة فيه إطلاقا وهو شأن الجميع وهو قوام وجودنا".