خبراء ألمان يضعون شرطاً لتحقيق مناعة القطيع والتخلص من كورونا

ذكرت الجمعية الألمانية لعلم المناعة أن تحقيق مناعة القطيع سيكون أمرا مستحيلا على الأرجح دون تطعيم الأطفال والمراهقين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال نائب رئيس الجمعية راينهولد فويرستر، في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية نشرت اليوم الثلاثاء: "يفترض عادة أنه ستكون هناك مناعة قطيع عندما يكون 60 إلى 70 في المائة من السكان محميين من مسببات الأمراض. ولكن هذا يفترض مسبقا أن مسببات المرض لا يمكن أن تتضاعف في هؤلاء الأفراد".

واشار الى، إن السلالة المتحورة "دلتا" زادت من حدة الوضع، مضيفا: "إنها أكثر عدوى بكثير. إنها تؤثر بشكل كبير على المراهقين والأطفال".

وأضاف: "طالما لم يتم تطعيم هذه المجموعة على الإطلاق أو تطعيمها جزئيا، فلن نحصل على مناعة القطيع".



ووفقاً لمعهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض، ينبغي تطعيم ما لا يقل عن 85 في المائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و59 عاما و90 في المائة ممن تتراوح أعمارهم بين 60 عاما فما فوق تطعيما كاملا من أجل التغلب على السلالة "دلتا".