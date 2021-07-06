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تسببت بأزمة.. مصر تفرج عن سفينة "ايفرغيفن"

دوليات

2021-07-06 | 08:05
تسببت بأزمة.. مصر تفرج عن سفينة "ايفرغيفن"
631 مشاهدة

وافقت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية شرقي مصر، اليوم الثلاثاء، على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس برفع أمر التحفظ على سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن"، حتى يتنسى لها مغادرة القناة واستكمال رحلتها إلى ميناء روتردام في هولندا، الأربعاء.

والثلاثاء تقدم محامي هيئة قناة السويس بطلب إلى المستشار عمر القاضي رئيس المحكمة، من أجل إصدار قرار برفع الحجز على السفينة، وهو ما وافق عليه القاضي.

ومن المقرر أن يتوجه مندوب من المحكمة لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، ويصعد على متنها بصحبة أعضاء من الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، لرفع الحجز على السفينة وإخطار ربانها بالقرار.

وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية قد قررت تأجيل البت في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021، المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على السفينة إلى جلسة الأحد المقبل، بناء على طلب طرفي الدعوة، وهما الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس، لمنحهما فرصة للتسوية، وهو ما حدث.

ومن المقرر أن تغادر السفينة، الأربعاء، يرافقها قاطرتان، بإرشاد اثنين من كبار المرشدين خلال رحلتها بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

وسببت السفينة أزمة قبل أشهر، عندما علقت في مجرى قناة السويس لعدة أيام، مسببة تعطل حركة الملاحة في الشريان الاقتصادي الاستراتيجي لمصر والعالم، وخسائر بعشرات الملايين لقطاعات عدة.
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