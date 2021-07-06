الثانية خلال اسبوع.. اب يقتل ابنته بذريعة "الشرف"

ونقلت وكالة "نورث برس" في الشمال السوري، عن مصادر محلية من الحسكة أن "الطفلة آية خليفو دون الـ 16 عاما" قُتلت خنقا بيد والدها".وقالت الوكالة إن الأب كان قد حبس ابنته في المنزل، ومنعها من مغادرته طيلة عام ونصف العام، وذلك "بعد تعرضها للاغتصاب من قبل ابن عمها" حسب مصادر الوكالة.وأضافت أن "الأب قتل ابنته بعد أن صدر حكم قضائي على المغتصب بالسجن 30 عاما، وهو ما دفعه إلى ارتكاب جريمته إذ رأى أن ابنته "هي السبب وراء الحكم الصادر بحق ابن عمها".ونقلت الوكالة عن الناشطة النسوية أفين باشو، وهي عضوة في منسقية مؤتمر ستار "منظمة نسوية تعنى بشؤون النساء"، إن "المنظمة طالبت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" بالقبض على القاتل وتسليمه للعدالة" نظرا لوجود الأب القاتل ضمن الحيز الذي تسيطر عليه الحكومة السورية في مركز مدينة الحسكة"،مؤكدة أن "الحادثة لن تمر دون محاسبة".وقبل أيام انتشر تسجيل مصور لقتل فتاة "بذريعة الشرف" بمشاركة 11 شخصا من عائلتها، وهو ما أثار غضبا واسعا ومطالبات بمحاسبة القاتلين.