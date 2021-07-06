زلزال متوسط القوة يضرب جوار العراق

وافاد مركز رصد الزلازل الوطني التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، بإن الزلزال وقع على عمق 12 كم وعلى خط طول 53.22 وخط عرض 27.75.ووقع الزلزال على بعد 16 كيلومترا من بلدة محملة و 25 كيلومترا من بلدة علامرودشت و 25 كيلومترا من بلدة خنج في محافظة فارس.وأقرب مراكز المحافظات من مركز هذا الزلزال هي مدينة شيراز على بعد 218 كم ومدينة بوشهر على بعد 268 كم.ولم ترد حتى الآن ، أي تقارير عن الخسائر المالية والبشرية المحتملة من هذا الزلزال.