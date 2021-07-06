Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الداخلية تكشف عن آخر تطورات ملف التحقيق بمقتل الهاشمي
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كورونا.. تقرير يرصد واقع الدول العربية قبيل عيد الأضحى

دوليات

2021-07-06 | 11:40
كورونا.. تقرير يرصد واقع الدول العربية قبيل عيد الأضحى
612 مشاهدة

أقرت تونس بدء بيع أضاحي العيد هذه السنة عبر شبكة الإنترنت بدل بيعها في أسواق الماشية، في إجراء استثنائي بسبب الانتشار السريع لعدوى فيروس كورونا، في حين أعلنت سلطنة عمان فرض حظر تجول كامل خلال إجازة عيد الأضحى لمنع تصاعد أعداد المصابين بالفيروس.

وقال مدير عام شركة اللحوم (حكومية) طارق بن جازية -بحسب تقرير للجزيرة نت"- إن الشركة ستبدأ من يوم غد الأربعاء بيع أضاحي العيد عبر الإنترنت، في حين سيكون الدفع عند الاستلام، مضيفاً أن الشركة ستوفر هذا العام عددا من الخدمات للتونسيين الذين ليس لديهم مكان للأضحية، وذلك بإبقاء الخروف على ذمة الشركة مقابل 4 دنانير (1.4 دولار) لليلة الواحدة.

ويستمر في تونس انتشار عدوى فيروس كورونا بنسق مرتفع جدا مع تسجيل أرقام قياسية، إذ أعلنت السلطات قبل أيام أن الوضع خطير في البلاد، مشددة على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامة.

وأقرت ولاية العاصمة تونس -أمس الاثنين- فرض الحجر الصحي الشامل خلال العطلات الأسبوعية (السبت والأحد) بداية من السبت 10 تموز الجاري. وجاء القرار بعد أيام من إقرار حجر صحي شامل في عدد من الولايات التونسية التي تسجل إصابات مرتفعة، ويتعلق الأمر بالقيروان (وسط) وسوسة والمنستير (شرق)، ونابل (شمال شرقي) وبنزرت (شمال).

ولمواجهة تفشي جائحة كورونا، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد -أمس الاثنين- عن إجراءات جديدة لمواجهة تصاعد الأزمة الصحية، ومن ضمنها الاستعانة بقوات الجيش في عمليات التلقيح، في حين قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي إن اتفاقيات أبرمت لجلب 15 مليون جرعة من لقاحات الفيروس، وذلك في ظل بطء عمليات التلقيح.

وعقد الرئيس التونسي -أمس الاثنين- اجتماعا طارئا في قصر قرطاج الرئاسي لمناقشة الوضع الوبائي للفيروس في البلاد، حضره رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وتقرر في الاجتماع تقسيم البلاد إلى أقاليم بحيث يضم كل إقليم ولايتين أو أكثر (إجمالي الولايات 24)، بجانب إنشاء فرق عمل مكونة من القوات العسكرية والأمنية، والإطارات الصحية تكون تحت قيادة موحدة بإشراف المدير العام للصحة العسكرية، وذلك للتكثيف من عمليات التلقيح، وقالت الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء إنها ستشتري 3.5 ملايين جرعة لقاح من شركة "جونسون آند جونسون" مباشرة، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة حملة التطعيم.

وحتى الآن، حصل 529 ألف تونسي فقط على جرعتين من اللقاح في البلد البالغ عدد سكانه 11.6 مليون نسمة. وبلغ إجمالي الإصابات في تونس حتى الآن 447 ألف إصابة، إلى جانب أكثر من 15 ألف وفاة بالفيروس.

وفي سلطنة عمان، قررت اللجنة العمانية العليا المكلفة ببحث تداعيات كورونا فرض حظر تجول كامل خلال إجازة عيد الأضحى، وتمديد فترة الحظر الجزئي لتنتهي في 31 تموز الجاري، مع تمديد ساعات الحظر لتكون من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا.

كما قررت اللجنة استثناء محافظة مسندم -المطلة على مضيق هرمز- من قرار الإغلاق للأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات، نظرا لقلة عدد الإصابات بالفيروس وعدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات فيها جراء المرض.

كما قررت اللجنة إضافة حظر دخول القادمين من 9 دول جديدة، من بينها العراق وإيران وإندونيسيا وسنغافورة، ورفع مصر من قائمة الدول المحظور دخول القادمين منها سابقاً.
وقررت اللجنة منع صلاة العيد والفعاليات والأنشطة، واستمرار إغلاق المنافذ البرية حتى إشعار آخر.

من ناحية أخرى، أعلنت مصر عن إنتاج أول مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، محليا بمواد خام مستوردة من الصين، وأضاف بيان للحكومة أن لقاح فيروس كورونا المصنع محليا يحمل اسم "فاكسيراـسينوفاك".
 
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن بلاده قررت امتلاك القدرة على إنتاج الأدوية واللقاحات الحيوية، بعد أن لمست مؤخرا تأخر بعض الشركات الأجنبية في توريد الكميات المتعاقد عليها من اللقاحات في التوقيتات المحددة، وأضاف أن الطلب العالمي الكبير على اللقاحات، دفع مصر إلى حتمية التصنيع المحلي، حتى لا تكون رهينة السوق العالمي.

وأوضح مدبولي أن التحدي الراهن هو التمكن بالتنسيق مع الصين من مضاعفة الكميات المطلوبة من المواد الخام التي يُصنع منها اللقاح، إذ تم التعاقد على تصنيع 40 مليون جرعة حتى نهاية العام.
وتشهد مصر، البالغ تعداد سكانها 104 ملايين نسمة، ارتفاعا لافتا في أعداد الإصابات بالفيروس في الفترة الأخيرة.

وفي سياق متصل، أشرف ملك المغرب محمد السادس أمس الاثنين على توقيع 3 اتفاقيات مع الصين لإنتاج 5 ملايين جرعة من لقاح "كوفيد-19" شهريا باستثمارات حجمها 500 مليون دولار، وذلك من أجل "تعزيز الاكتفاء الذاتي والسيادة الصحية للمملكة".

وتم توقيع الاتفاقيات الـ3 بين كل من مجموعة "سينوفارم" الصينية ووزارة الصحة المغربية وشركات من القطاع الخاص المغربي، وذلك من أجل تطوير قدرات تصنيع اللقاحات في المملكة، فضلا عن تصنيع لقاح "سينوفارم" الصيني في المغرب، ووصل عدد المستفيدين من اللقاحات المضادة لكورونا في المغرب 10 ملايين و119 ألفا و393 شخصا، من أصل نحو 36 مليونا في عموم البلاد، وفق إحصائيات رسمية.
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:17 | 2021-07-06 14:17
14:09 | 2021-07-06 14:09
14:00 | 2021-07-06 14:00
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
التقاعد العامة توضح بشأن وجود خلل أوقف صرف الرواتب
23.91%
02:34 | 2021-07-05
التقاعد العامة توضح بشأن وجود خلل أوقف صرف الرواتب
02:34 | 2021-07-05
اخبار غير سارة بشأن لقاح &quot;فايزر&quot; الأميركي
19.63%
02:20 | 2021-07-06
اخبار غير سارة بشأن لقاح "فايزر" الأميركي
02:20 | 2021-07-06
طفرة قياسية في إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
16.51%
08:53 | 2021-07-05
طفرة قياسية في إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
08:53 | 2021-07-05
المرور تكشف عن توجه لتسقيط المركبات اجبارياً
15.67%
06:17 | 2021-07-05
المرور تكشف عن توجه لتسقيط المركبات اجبارياً
06:17 | 2021-07-05
&quot;اليويفا&quot; يزف نبأ سارا لكريستيانو رونالدو
13.25%
05:00 | 2021-07-05
"اليويفا" يزف نبأ سارا لكريستيانو رونالدو
05:00 | 2021-07-05
عضو بالمالية النيابية يوضح اسباب تأخر اطلاق رواتب المتقاعدين
11.03%
04:15 | 2021-07-05
عضو بالمالية النيابية يوضح اسباب تأخر اطلاق رواتب المتقاعدين
04:15 | 2021-07-05
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.