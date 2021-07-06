دولة اوروبية تسجل طفرة في عدد اصابات كورونا

وسجلت إيطاليا 127704 حالات وفاة مرتبطة بكورونا منذ ظهوره في شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم، في وقت أبلغت البلاد عن 4.26 مليون إصابة حتى الآن.وبلغ عدد المرضى في المستشفى المصابين بـ COVID-19، باستثناء أولئك الموجودين في العناية المركزة، 1271 مريضا يوم الثلاثاء، انخفاضا من 1337 في اليوم السابق.وانخفض العدد الإجمالي لمرضى العناية المركزة إلى 187 من 191 سابقا.وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء حوالي 192424 اختبارا لـCOVID-19 في اليوم الماضي، مقارنة بـ74649 في اليوم السابق.