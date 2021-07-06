قضية خاشقجي من جديد.. اجتماع سعودي أمريكي مرتقب

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إنه "من المرجح أن تتطرق المحادثات مع الأمير خالد، نجل الملك السعودي سلمان وشقيق ولي العهد محمد بن سلمان، إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018".وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، إلى أنه من المقرر أن يصل خالد بن سلمان إلى واشنطن في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة توترا على خلفية اتهام الإدارة الأمريكية لولي العهد بالتورط بمقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، من دون معاقبته شخصيا.وشغل الأمير خالد منصب سفير السعودية لدى واشنطن، من المتوقع أن يلتقي بالعديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان.وبحسب الصحيفة، سيهيمن عدد من القضايا على جدول أعمال الزيارة، بما في ذلك الأمن في العراق وسوريا، والحرب المستمرة والأزمة الإنسانية وجهود التوسط لوقف إطلاق النار في اليمن، والوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، ومخاوف الجانب السعودي بشأن محادثات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتجددة مع إيران بشأن برنامجها النووي.