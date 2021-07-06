تسجيل قفزة جديدة في إصابات كورونا في دولة أوروبية

وسجلت وزارة الصحة اليونانية 1797 إصابة جديدة بالفيروس، أي أكثر من ضعف معدل إصابات أمس الاثنين الذي سجل 801 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 429 ألفا و144 حالة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس وصل إلى 12754.ورفعت اليونان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة، معظم القيود التي كانت تفرضها على السفر والترفيه، كما ألغت اشتراط الكمامات في الأماكن المفتوحة مع تراجع الإصابات.