الإعلام الرقمي: جوبا بغداد يخترق اهم الحسابات الموثقة بتطبيق ترامب الجديد

ونقل المركز في بيان عن المبرمج الذي يُطلق على نفسه "جوبا بغداد"، قوله إنه "ابلغ المنصة بالاخطاء قبل عدة اسابيع لكنهم لم يستجيبوا ولم يهتموا، وانه قام بذلك لكي يلفت انتباههم للخطأ"، مشيرا الى انه "بعد ان قام بذلك تم الاتصال به من جانب فريق التطوير التابع للمنصة الذي قام باصلاح الثغرة".وبين المركز ان "حساب جيسون ميلر الذي أسس المنصة وكان يعمل متحدثا باسم ترامب، تم اختراقه، كما تم اختراق حسابات “مايك بومبيو” و“ستيف بانون” و"مارجوري تايلور جرين" و"هارلان هيل" و"شون بارنيل".