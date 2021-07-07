صحيفة امريكية تكشف عن انتكاسة مبكرة للتحالف الحاكم في إسرائيل

كشف تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة خسرت خلال تصويت في الكنيست، لتمديد القانون المؤقت الذي يمنع الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وغزة، المتزوجين من إسرائيليات، من الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وذلك في انتكاسة مبكرة للتحالف الحاكم الهش.

وقالت الصحيفة: "أسفر التصويت عن التعادل بين الطرفين، المعارض للقانون والمؤيد له، حيث كان يتطلب تمديده الحصول على أغلبية بسيطة، وقام 59 نائبا بالتصويت لصالح التمديد، وهو نفس العدد الذي صوّت ضد القانون في الكنيست البالغ عدد أعضائه 120 نائباً“.

وأضافت الصحيفة: "نواب اليسار ونواب عرب يقولون إن ما يطلق عليه قانون الجنسية يقوم على التمييز ضد الأقلية العربية الإسرائيلية، في حين تقول الأحزاب اليمينية، التي ينتمي إليها رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، إن هناك حاجة لمثل هذا الإجراء، للحفاظ على الأمن والهوية اليهودية للدولة، فالفشل في تمديد قانون الجنسية، أو الفوز بتصويت الثقة، يعتبر أول ضربة كبرى للتحالف الحاكم الجديد، الذي يضم 8 أحزاب تنتمي إلى اليمين واليسار، ويضم لأول مرة فصيلاً عربياً في الحكومة".

ونقلت الصحيفة عن غادي ولفسفيلد، أستاذة العلوم السياسية في جامعة هرتسليا الإسرائيلية، قولها: "لا أعتقد أن اليمين الإسرائيلي يستطيع الاحتفال بمعارضة قانون يفضّله فكرياً، لمجرد إحراج الحكومة".

واوضحت أن "الفشل في تمديد العمل بالقانون لن يؤدي إلى تغيير فعلي لحياة الفلسطينيين بالمستقبل القريب، حيث لا تزال إسرائيل قادرة على رفض طلبات الحصول على الجنسية الفردية من الفلسطينيين على المستوى الإداري، بغض النظر عن الموقف القانوني".

وتابعت: "القانون أثر على عشرات الآلاف من العائلات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، ومنع الفلسطينيين من الانتقال بشكل قانوني للانضمام إلى زوجاتهم، بحسب المركز القانوني لحقوق الأقليات العربية في إسرائيل، وهو منظمة غير حكومية".