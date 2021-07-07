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"مياه بحر في حقنة".. الهند تعتقل شبكة لمروجي لقاحات كورونا وهمية

دوليات

2021-07-07 | 05:43
"مياه بحر في حقنة".. الهند تعتقل شبكة لمروجي لقاحات كورونا وهمية
501 مشاهدة

ألقت السلطات الهندية القبض على 14 شخصا، قاموا بعملية احتيال كبيرة، أوهموا بها المواطنين بأنهم يوفرون لقاحات فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تم إنشاء 12 مركزا للقاحات في أرجاء مدينة مومباي، في الأشهر الماضية، تبين لاحقا أنها عمليات كبرى للاحتيال على السكان.

وقدمت المراكز اللقاحات "الوهمية"، التي كانت عبارة عن مياه البحر في حقنة، إلى أكثر من 2500 شخص في مومباي.

ووجهت السلطات تهم "القتل" و"التآمر الإجرامي"، و"الاحتيال"، إلى 14 شخصا كانوا مسؤولين على تلك العمليات.

وقال فيشال تاكور، وهو مسؤول في شرطة مومباي: "الأطباء كانوا يستخدمون مياه البحر المالحة لحقن المرضى. الأطباء كانوا يحصلون على شهادات اللقاح، والحقن، والأدوات، من أحد المستشفيات".

وسجلت الهند بحسب بيانات وزارة الصحة، 34703 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وتجاوز مجموع الإصابات حاجز 30 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات في الهند من جراء الفيروس بعد تسجيل 553 وفاة جديدة، حسبما نقلت "رويترز"، ليرتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 403 آلاف شخص.

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