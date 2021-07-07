سوريا.. هجمات بطائرات مسيرة في منطقة حقل العمر بدير الزور

وقالت "قسد" في بيان صادر عن مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، إنه "في تمام الساعة 10:15 بتوقيت شمال وشرق سوريا، تعاملت قواتنا المتقدمة لمحاربة "داعش" وقوات التحالف الدولي في منطقة حقل العمر بدير الزور مع هجمات معادية بواسطة الطائرات المسيرة".وأضافت أن "التقارير الأولية تؤكد إفشال الهجمات وعدم وجود أضرار".