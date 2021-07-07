أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 17 الفا و212 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 304 الاف و 135 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1710 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 3344 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي مليونين و 967 ألفا و 821 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 166 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 85 الفا و 261 حالة وفاة.