الصحة العالمية تعلن انخفاض وفيات كورونا الاسبوعي 7%

سجلت منظمة الصحة العالمية أقل مستوى من حالات الوفاة بسبب فايروس كورونا، منذ أوائل تشرين الاول 2020، طبقا لما ذكرته المنظمة اليوم الأربعاء.



وأضافت المنظمة أنه كانت هناك أقل من 54 ألف حالة وفاة في الأسبوع من 28 حزيران حتى الرابع من تموز- أي أقل 7% عما كان عليه في الأسبوع السابق.

غير أن أعداد حالات الإصابة ارتفعت، حيث تم تسجيل ما يزيد قليلا عن 6ر2 مليون في نفس الأسبوع، مع ارتفاع الإصابات بشكل خاص في أوروبا.

وفي مختلف أنحاء العالم، سجلت المنظمة أكثر من 183 مليون حالة إصابة، منذ بدء الجائحة، وحوالي أربعة ملايين حالة وفاة، غير أن الأرقام الحقيقية يعتقد على نطاق واسع أنها أعلى، حيث أنه لا تقوم جميع البلدان بالكشف عن جميع الحالات والإبلاغ عنها.