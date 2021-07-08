قلعة كورونا.. إنجاز فني مذهل يحطم الأرقام القياسية (فيديو)

"قلعة كورونا"، إنجاز تاريخي مصنوع من الرمال، عمل عليه أمهر نحاتي العالم، ليحطم رقما قياسيا، ويذهل سكان الدنمارك.

وحطمت الدانمارك الرقم القياسي في بناء أعلى قلعة رملية، حيث تم بناء قلعة رملية "مذهلة" في شمال الدانمارك بارتفاع وقدره 21.16 مترا.

At a height of 21.2 metres, the world's new tallest sandcastle used around 4.8 tons of sand, 10% clay and an extra layer of glue.



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وكان الرقم القياسي كان مسجلا باسم ألمانيا بقلعة رملية ارتفاعها 17.66 مترا، وكان ذلك في عام 2019.