الكشف عن لقاء ملك الأردن ورئيس الوزراء الإسرائيلي في عمان

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي سابق قوله إن اللقاء الذي جرى في الأسبوع الماضي "كان إيجابيا جدا"، حيث اتفق الجانبان على "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين".وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف الموقع عن اسمه، أن بينيت أبلغ الملك في الاجتماع عن استعداده للموافقة على بيع إمدادات مياه أخرى من إسرائيل لفائدة الأردن.وكانت المملكة الأردنية أعلنت أن وزير خارجيتها، أيمن الصفدي، عقد اليوم الخميس لقاء مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، على جسر الملك حسين الحدودي بين الدولتين.وذكرت الخارجية أن الصفدي ولابيد توصلا إلى اتفاق ستزود إسرائيل بموجبه المملكة بـ50 مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراة.