القبض على المشتبه بهم في اغتيال رئيس هايتي

وأخطرت الشرطة الهايتية، الدبلوماسيين التايوانيين برغبتها في دخول أراضي السفارة للبحث عن المشتبه بهم.وقالت البعثة الدبلوماسية التايوانية في بيان، إنه نظرا لعلاقات الصداقة والشراكة التي تربط البلدين منذ فترة طويلة، أعطت السفارة موافقتها على الفور وسمحت للشرطة بإجراء عملية البحث والقبض على المشتبه بهم.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الكولومبي إن عسكريين متقاعدين من كولومبيا يشتبه في أنهم قتلوا الرئيس الهايتي مويس.كذلك أعلنت السلطات في هايتي أن الأجهزة الأمنية تعرفت على 28 من الجناة، 26 منهم من مواطني كولومبيا.