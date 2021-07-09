فايزر تطلب تصريحا لمنح الملقحين جرعة ثالثة

وتهدف هذه الجرعة إلى توفير حماية مناعيّة معزّزة للأشخاص الذين تلقّوا الجرعتَين الأوليين.وقالت الشركتان في بيان إنّهما " لاحظتا وجود نتائج مشجّعة للتجارب الجارية على جرعة ثالثة من اللقاح الحالي".وأضافتا أنّهما تتّجهان "لتقديم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية ووكالة الأدوية الأوروبية وسواهما من السلطات التنظيميّة في الأسابيع المقبلة".إلى ذلك، أوضحت الشركتان أن " البيانات الأولية للدراسة أظهرت أنّ جرعة تحصين تُعطى بعد 6 أشهر على الجرعة الثانية توفّر "مستويات عالية من الأجسام المضادّة للفيروس، بما في ذلك ضدّ المتحوّرة "بيتا" التي ظهرت في جنوب إفريقيا.كما أضافتا أن هذه المستويات "أعلى بنسبة 5 إلى 10 مرّات" من تلك التي شوهدت بعد تلقّي الجرعتين الأوليين.وأشارتا إلى أنّ نتائج هذه الدراسة ستُنشر في مجلة علميّة.وختمت الشركتان مؤكدتين أن لقاحهما أظهر نتائج جيّدة في المختبر ضدّ المتحوّرة "دلتا"، وبالتالي فإنّ جرعة ثالثة ستكون قادرة على تعزيز المناعة ضدّ هذه المتحوّرة أيضاً، مضيفتين أن هناك اختبارات جارية "لتأكيد هذه الفرضيّة".