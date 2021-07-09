طالبان تعلن سيطرتها على 85 بالمئة من اراضي أفغانستان

وقال وفد طالبان في روسيا، إنه "سيضمن عدم استخدام الأراضي الأفغانية منطلقا لاعتداءات ضد دول أخرى"، وأضاف أنها "لن تسيطر على عواصم المقاطعات الأفغانية "بالقوة".وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلنت طالبان سيطرتها على معبر حدودي مع إيران.وكان مسؤولون أمنيون أفغان، قد أكدوا أن مسلحي طالبان سيطروا، الخميس، على منطقة في غرب البلاد، التي تضم معبرا أساسيا مع إيرانزوالأسبوع الماضي، اجتاحت طالبان مناطق تقع على الحدود مع 5 دول، هي إيران وطاجيكستان وتركمانستان والصين وباكستان.