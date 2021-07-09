موجة حر شديدة تضرب إسبانيا تصل الى 50 درجة مئوية

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية، إلى أن هذه الموجة الإفريقية ستأتي إلى إسبانيا من الجنوب، مما يجعل هذه المنطقة هي الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، التي تصل إلى 50 درجة مئوية، وبذلك تعتبر تاريخية لأنه وفقًا للإحصاءات الرسمية، كانت أعلى درجة حرارة مسجلة رسميًا في إسبانيا 47.3 درجة مئوية في مونتورو (قرطبة)، في 13 يوليو/تموز 2017، ويمكن أن تحطم المستويات الدنيا أيضًا أرقامًا قياسية.وأوضحت الصحيفة أن موجة الحر بالفعل بدأت في بعض المناطق منذ 6 يوليو/تموز ووصلت إلى 40 درجة في منطقة مورسيا ومنطقة بلنسية وشرق الأندلس، ولم تشهد المناطق القريبة من البحر الأبيض المتوسط مثل هذا الطقس الحار في شهر يوليو/تموز منذ عام 2009 في الواقع.وقال المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الحكومية (AEMET)، روبين ديل كامبو، إنه لا بد من توخي الحذر الشديد من ارتفاع درجات الحرارة سواء في النهار أو الليل، خاصة في حوض إيبرو ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ومركز المنطقة و النصف الجنوبي حتى في أجزاء من شرق الأندلس.ونشرت السلطات الإسبانية تحذيرات من ارتفاع الحرارة، وتوصيات بالبحث عن المناطق المظللة وزيادة شرب الماء، وعدم ممارسة الرياضة في أوقات النهار.