الاتحاد الفلسطيني يطالب بمنع إقامة ودية برشلونة في القدس المحتلة

انتقد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، "اعتزام إسرائيل إقامة مباراة ودية لفريق برشلونة الإسباني في مدينة القدس المحتلة"، والمقررة في الرابع من شهر أغسطس/آب المقبل.

ونشر الاتحاد الفلسطيني بيانا، خاطب فيه رؤساء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، والأوروبي، ألكسندر تشيفرين، والآسيوي، سلمان بن إبراهيم، بهدف "العمل على عدم إقامة المباراة في مدينة القدس المحتلة".

وأفاد جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني، بأنه من المقرر إقامة مباراة ودية بين نادي برشلونة الإسباني ونادي بيتار الإسرائيلي، على ملعب تيدي، وهو الملعب الإسرائيلي الذي تم تدشينه على أنقاض قرية المالحة الفلسطينية المهجرة، كما أن نادي بيتار القدس، معروف بالعنصرية والعنف من قبل مجموعة من مشجعيه المتطرفين، والذي يطلق عليهم اسم "لا فاميليا".

وشدد الرجوب في بيانه على أن الشطر الشرقي من مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وهو ما يمنح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم السلطة القضائية على أي نشاط كروي يقام في هذا الجزء، وبناء على ذلك، يتقدم الاتحاد الفلسطيني بشكوى تتعلق باختيار مكان إقامة المباراة والفعاليات المرافقة لها.