برنامج الأغذية العالمي يحذر من ارتفاع أسعار الغذاء

وأشار البرنامج إلى أن عددا قياسيا يبلغ 270 مليون شخصا يعانون هذا العام أو معرضون لخطر المعاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يعرف بأنه أي نقص في الغذاء يهدد الأرواح أو مصادر الرزق أو كليهما.وقال عارف حسين، كبير الاقتصاديين في البرنامج: "أسعار الغذاء المرتفعة هي الصديق الوفي الجديد للجوع".وأضاف: "لدينا بالفعل الصراع والمناخ وكوفيد-19 تتضافر معا والآن انضمت أسعار الغذاء إلى هذا الثلاثي القاتل".وقال البرنامج إن متوسط أسعار طحين القمح في لبنان ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 219 في المئة مع تسارع الاضطرابات الاقتصادية بينما زادت أسعار زيت الطهي 440 في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل عام في سوريا.وأوضح مؤشر البرنامج لأسعار المواد الغذائية أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في الأسواق الدولية بمعدل سنوي 33.9 في المئة في يونيو.ورغم ذلك فقد انخفضت الأسعار في يونيو مقارنة بما كانت عليه في مايو لتسجل أول انخفاض من نوعه منذ 12 شهرا.وبعد أن ظل الجوع العالمي يتراجع لعشرات السنين فإنه يشهد ارتفاعا متواصلا منذ 2016.ويستهدف البرنامج هذا العام مساعدة 139 مليون شخص.