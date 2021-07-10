لبنان يغرق في الظلام.. انقطاع الكهرباء الى اجل غير مسمى

يأتي ذلك بعد نفاد الوقود في المحطتين ما ادى إلى تفاقم الأزمة التي شهدت حصول الناس على ساعتين فقط من الكهرباء في اليوم.كذلك أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبة دفع أجور موردي الطاقة في الخارج.كما أضربت الصيدليات بسبب نقص الأدوية الناجم عن عدم دفع أجور المستوردين الأجانب.وقالت شركة كهرباء لبنان، إن أكبر محطتي كهرباء في لبنان المملوكتين من الشركة، وهما دير عمار والزهراني - اللتان توفران معا حوالي 40٪ من الكهرباء في البلاد - أغلقتا يوم الجمعة.ورفضت السفن المحملة بالغاز تفريغ الوقود قبل تحويل الأموال إلى حسابات أصحابها بالدولار.وفي مدينة زحلة شرقي لبنان، طلبت مؤسسة كهرباء لبنان من السكان تقليص استهلاكهم إلى الحد الأدنى، قائلة "انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمى".وعانى لبنان من أزمة اقتصادية حادة على مدى العامين الماضيين، وانهارت عملته - الليرة اللبنانية - إلى مستويات قياسية.ونفدت بالفعل مخزونات بعض شركات الرعاية الصحية المحلية من الأدوية اللازمة لعلاج السرطان وأمراض القلب.وأغلقت الصيدليات أبوابها يوم امس الجمعة احتجاجا على نقص الأدوية.