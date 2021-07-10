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أطعمة تساعدك على الإقلاع عن التدخين

دوليات

2021-07-10 | 04:10
أطعمة تساعدك على الإقلاع عن التدخين
1,775 مشاهدة

تحدثت مارينا ماكيشا، خبيرة التغذية، لقناة "موسكو 24" عن الأطعمة التي تقلل من الرغبة في التدخين.

وفقًا لها، تشمل هذه الأطعمة، الفاكهة وعصائر الفاكهة والحليب.

 

وأوضحت: "بعد أن يأكل الشخص هذه الأطعمة، تختفي الرغبة في التدخين أكثر من الأطعمة الأخرى. أي يمكنك محاولة تناول بضع رشفات من الحليب – ربما سترتاح. أو قضم عدة قضمات من تفاحة أو إجاصة، يمكن أن تقل الرغبة بالتدخين".

 

وقالت خبيرة التغذية إن الحليب يمكن أن يساعد في مكافحة الرغبة الشديدة في التدخين بسبب محتواه من اللاكتوز.

يحتوي الحليب على كمية قليلة من اللاكتوز، وسكر الحليب، وهو يحفز مركز المتعة في دماغنا، وينافس التدخين. لهذا السبب، للأسف ، ينجذب الكثيرون إلى الحلويات. لكن من الأفضل شرب القليل من الحليب بدلاً من الحلو.

 

هناك منتج آخر من شأنه أن يحفز مراكز المتعة بدلاً من التدخين وهو الديك الرومي. وأوضحت خبيرة التغذية أنه يحتوي على حمض التريبتوفان الأميني الذي يساهم في إنتاج هرمون الفرح والسرور - السيروتونين.

وأضافت: "لذلك، من ناحية، يمنحنا هذا المنتج جزءًا معينًا من التربتوفان، مما يعني أنه يزيد من تخليق السيروتونين. ومن ناحية أخرى، يحتوي الديك الرومي على فيتامين PP - حمض النيكوتين، والذي في حالة عدم وجود النيكوتين، الإقلاع عن التدخين، يساعدنا قليلاً لتعويض نقصه".

 

بالإضافة إلى ذلك، توصي الخبيرة بتناول الفاصوليا لاحتوائها على فيتامينات ب، وخاصة فيتامين ب 6، الذي يهدئ الجهاز العصبي.

 

عند المدخنين، غالبًا ما نرى انخفاضًا في هذا الفيتامين المعين. لذلك، عندما تكون هناك مهمة للإقلاع عن التدخين، والتي غالبًا ما تكون مصحوبة بتهيج (تحدث متلازمة الانسحاب) ، فيمكنك إضافة الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب بأمان إلى النظام الغذائي، وتعتبر الفاصوليا خيارًا ممتازًا.

 

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الإقلاع عن التدخين، توصي الخبيرة أيضًا بسمك السلمون الوردي لأنه منتج بروتيني قليل الدسم يوفر الشعور بالشبع الجيد. يحتوي على عدد كبير من العناصر النزرة المختلفة، بما في ذلك الكروم. وأشارت خبيرة التغذية إلى أنه يحسن التمثيل الغذائي للكربوهيدرات في الجسم - امتصاص الجلوكوز من قبل الخلايا، مما يساعد على التحكم بشكل أفضل في الشعور بالشبع. وأضافت أن التونة ستنجح بدلا من ذلك.

الإقلاع عن التدخين يحتاج إلى التحكم في كمية الحلويات في النظام الغذائي. وشددت على أن "لها تأثير سيئ على الأوعية الدموية، وبشكل عام على جميع خلايا الجسم، تسبب الشيخوخة المبكرة. مع الحلويات، هناك حل واحد فقط للمشكلة - فكلما قل تناولها، قلت رغبتك". تنصح الخبيرة باختيار الفاكهة بدلاً من الحلوى والبسكويت.

 

كما اقترحت مضغ الكرفس كوسيلة للابتعاد عن التدخين. أثناء المضغ، يتم تنشيط عضلات المضغ، والتي ترسل إشارات إلى مركز التشبع الموجود بجوار مركز المتعة. لذلك، فإن الدماغ يهدأ قليلاً وتريد أن تدخن أقل.

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