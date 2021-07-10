تصل الى 54 درجة.. مناطق في الولايات المتحدة تستعد لموجة حر جديدة

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في معظم أنحاء الولايات الغربية حتى مساء الاثنين وتوقعت وصول درجات حرارة إلى 54 درجة مئوية في ديث فالي بولاية كاليفورنيا.ومن المتوقع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في ولايات عدة.وقالت هيئة الطب الشرعي بولاية أوريجون إن موجة الحر المستمرة، التي تتزامن مع جفاف قياسي، أودت بالفعل بحياة ما لا يقل عن 116 شخصاً في الولاية وحدها.وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن شهر يونيو/حزيران كان الأكثر حرارة منذ 127 عاماً.وأضافت الإدارة أن متوسط درجة حرارة شهر يونيو/حزيران في الولايات المتحدة زاد 4.2 درجة فوق المتوسط، متجاوزاً الرقم القياسي المسجل في يونيو/حزيران عام 2016 بواقع 0.9 درجة.