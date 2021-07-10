الامارات تمنع دخول الوافدين من دولتين الى اراضيها

ويشمل القرار، المتعلق بمخاوف من فيروس كورونا، تعليق دخول المسافرين الذين كانوا في هاتين الدولتين خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات.وقالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن الإمارات ستمنع مواطنيها من السفر إلى إندونيسيا وأفغانستان باستثناء البعثات الدبلوماسية وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.