البابا فرنسيس يستأنف عمله تدريجيا بعد جراحة في الأمعاء

وأشار الفاتيكان، اليوم السبت، إلى أن البابا فرنسيس يستأنف عمله تدريجيا، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وأوضح الفاتيكان أن البابا فرنسيس تمشى في ممر المستشفى "وعاد إلى العمل بالتناوب مع لحظات القراءة".ولفت البيان إلى أن البابا واصل تناول الطعام بشكل منتظم وتلقى العلاج المقرر، وأن نتائج التحاليل مرضية.وخضع البابا لعملية استئصال النصف الأيسر من القولون، وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الفاتيكان عن تفاصيل الجراحة.