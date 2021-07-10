دولة مجاورة تضبط طنين ونصف من المخدرات

واوضح العميد طاهري، ان "مكافحة المخدرات رصدت تحركات عصابة مسلحة ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات كانتا بصدد تهريب حمولة مخدرات كبيرة عبر المناطق الحدودية لمدينة سراوان نحو مدينتي سيب وسوران، ومنهما الى وسط البلاد".واضاف، ان "القوة تمكنت من محاصرة المهربين في منطقة جبلية؛ حيث اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة استغرقت ساعتين بينهما، تم خلالها القبض على 8 من المهربين".وأشار إلى "ضبط طنين و575 كلغ من انواع المخدرات التي كانت مخبئة في 5 عربات ركاب من طراز بيجو 405 وسيارة نقل خفيف، اضافة الى 3 قطع من سلاح رشاش الـ "كلاشينكوف" وكمية من الذخيرة".