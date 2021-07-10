إيران تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، عن تسجيل 11664 إصابة و151 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 11664 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و355 ألفا و786 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1418 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 3602 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و10 آلاف و90 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيراً الى تسجيل 151 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 85694 حالة وفاة.