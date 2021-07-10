تطور مأساوي.. دولة عربية تسجل أكبر عدد من وفيات كورونا

وارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 16244 حالة وفاة، كما تم تسجيل 9286 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 491021.وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت تعافي 9100 شخصا من الفيروس، حيث بلغ عدد المتعافين 388017.وقالت وزارة الصحة التونسية، امس الجمعة، إن البلاد تشهد انتشار واسعا لسلالتين متحورتين من فيروس كورونا المستجد.