قصر اردوغان الصيفي "الفاخر" يثير موجة غضب وانتقاد

وكان من أبرز منتقدي أردوغان بسبب القصر الجديد، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، الذي قال في اجتماع حزبي: "الناس يتضورون جوعاً، لكنه (أردوغان) لا يهتم، لقد بنى لنفسه قصرًا صيفيًا".وأضاف كليجدار أوغلو بلهجة طغت عليها السخرية أنه تم إصدار تعميم جديد بالتقشف (في تركيا) يشمل قصرا، لقد أصدر أمرا بالتقشف لكنه يقول (أردوغان) إنه لا يشملني".وذكرت وسائل إعلام تركية أن القصر الصيفي بني في مارماريس بشمال غربي تركيا، بتكلفة وصلت إلى 73 مليون دولار.واعتمدت وسائل الإعلام في تقاريرها على صور نشرها المهندس المعماري للمشروع شفيق بيرقية.وكان أردوغان قد بدأ في تشييد قصره قبل عامين، وبعد استكمال العمل فيه اتضح أنه يضم 300 غرفة فاخرة، وفق ما أورد موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية.