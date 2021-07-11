دولة مجاورة تطعم 50% من سكانها بالجرعة الأولى من لقاحات كورونا

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أنه "تم تحصين 50% من المواطنين والمقيمين في المملكة بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".وكانت الصحة السعودية قد أعلنت، في وقت سابق، أن أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا يعطي الجسم مناعة أفضل، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء.وأشارت إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوما، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.‬يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تسجيل لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.وبناء على الموافقة الصادرة من الهيئة، ستبدأ الجهات الصحية المعنية بإجراءات الاستيراد والاستخدام.يشار إلى أن اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، هي: لقاح "أسترازينيكا"، ولقاح "فايزر-بيونتيك"، ولقاح جونسون آند جونسون.