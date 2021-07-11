تسجيل تراجع في وفيات وإصابات كورونا اليومية بدولة أوروبية

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى تراجع في أعداد الوفيات والإصابات، مقارنة مع أمس السبت الذي سجلت فيه 12 وفاة و1400 إصابة.وبلغ عدد المرضى الذي يعالجون من الفيروس في المستشفيات 1134 اليوم الأحد، انخفاضا من 1147 في اليوم السابق، فيما تم تسجيل دخول 6 حالات جديدة إلى وحدات العناية المركزة.وتعتبر إيطاليا عاشر دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، وثامن دولة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.