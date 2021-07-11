البنتاغون: ندرس طلب حكومة هايتي لإرسال قوات أمريكية إلى البلاد

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، في حديث نقلته قناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة إرسال قوات إلى هايتي: "اطلعنا على طلب الحكومة الهايتية. نقوم حاليا بتحليله مثلما نفعل ذلك في التعامل مع أي طلب مساعدة آخر".وأصيب مويس بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء 7 يوليو، وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء هايتي، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مرتزقة أجانب. وتم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.وقال وزير الانتخابات الهايتي، ماتياس بيير، يوم 9 يوليو، إن حكومة بلاده طلبت من الولايات المتحدة إرسال قوات لحماية البنية التحتية الرئيسية بهايتي في أعقاب اغتيال مويس.وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إرسال وفد كبير إلى هايتي لحل الأزمة السياسية التي نشأت في البلاد بعد اغتيال الرئيس.