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موسكو: طهران تذهب إلى بعيد للغاية بتخصيبها اليورانيوم 60%

دوليات

2021-07-11 | 16:11
موسكو: طهران تذهب إلى بعيد للغاية بتخصيبها اليورانيوم 60%
1,897 مشاهدة

اعتبر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن إيران "تذهب إلى بعيد للغاية" بتخصيبها اليورانيوم بنسبة 60% وإنتاج اليورانيوم بشكل المعدن.

وقال أوليانوف، في حديث نقلته صحيفة "كوميرسانت" نشر اليوم الأحد: "أود التذكير قبل كل شيء بأن الإيرانيين أبدوا صبرا ضخما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة وإطلاقها سياسة الضغط القصوى، وهم واصلوا تطبيق كل التزاماتهم الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة على مدار عام كامل. وهم كفوا عن القيام بذلك فقط بعد محاولة إدارة ترامب فرض حظر نفطي. بعد ذلك بدأت طهران الرجوع عن مبادئ خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع: "نحن دائما امتنعنا عن توجيه انتقادات حادة إلى إيران حيث فهمنا أنها ترد بالتالي على سياسة الضغط القصوى الشنيعة. عادة استخدمنا كلمة أسف عند تعليق رجوع طهران عن مبادئ الاتفاق النووي. لكن الآن تظهر مباعث للقلق".

وأردف أوليونوف: "يبدو أن إيران تذهب إلى بعيد للغاية. ولأول مرة تقوم دولة غير نووية بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وإنتاج اليورانيوم بشكل المعدن. وكلما أسرعنا في التوصل إلى اتفاق حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة كلما أسرعنا في إنهاء هذا الوضع".
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