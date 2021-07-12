الاردن.. الحكم بالسجن 15 عاما بحق باسم عوض الله والشريف حسن

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الاثنين، قرارا يقضي بالسجن لمدة 15 عاما بحق كل من رئيس الديوان الملكي الأردني السابق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد في قضية "الفتنة".





وأكد رئيس المحكمة أن "المتهمين، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى".



وأعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، مؤكدة "ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني".



وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن "أركان التجريم كاملة في القضية".وأكد رئيس المحكمة أن "المتهمين، يحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبد الله الثاني، وسعيا لإحداث الفوضى".وأعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، مؤكدة "ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني".