الصحة العالمية تنتقد "غياب الوعي" خلال نهائي بطولة أوروبا

وقالت الخبيرة في الأمراض الوبائية إنها "فجعت لمشاهدة حشود من الناس بلا كمامات وهم يغنون ويصرخون خلال المباراة النهائية".ورأت أن ذلك سيؤدي لتزايد العدوى بالفيروس بما في ذلك بسلالته المتحورة دلتا.وتواجه بريطانيا موجة جديدة من الإصابات بسبب سلالة دلتا.وكتبت في تغريدة قبل نهاية المباراة "هل من المفترض بي أن استمتع بمشاهدة انتقال العدوى وهو يحدث أمام عيني".وتابعت: "جائحة كوفيد لن تأخذ استراحة الليلة، متحور دلتا سيستغل الأفراد غير المطعمين في أماكن مزدحمة الذين لا يرتدون كمامات وهم يصرخون ويصيحون ويغنون إنه أمر مفجع".