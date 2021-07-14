بابا الفاتيكان يغادر المستشفى بعد عملية جراحية ناجحة

غادر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأربعاء، المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه، بعد إجراء عملية جراحية في الأمعاء في الرابع من يوليو/ تموز الجاري.

وأفادت قناة "راي نيوز 24" بأن البابا فرانسيس غادر المستشفى اليوم وتوجه إلى الفاتيكان.

وظهر البابا فرنسيس أمام جموع غفيرة في صلاة الأحد الماضي، لأول مرة منذ أن خضع لعملية جراحية في الأمعاء قبل أيام.

وخرج البابا من شرفة مستشفى جميلي في روما، حيث شارك في إقامة صلاته الأسبوعية أمام مئات الأشخاص.

وأعلن الفاتيكان، يوم السبت الماضي، أن البابا فرنسيس أمضى مرحلة النقاهة إثر العملية الجراحية، وأنه بدأ يستأنف عمله تدريجيا.

يذكر أن البابا فرانسيس، البالغ من العمر 84 عاما، أجرى عملية جراحية لاستئصال النصف الأيسر من القولون، شارك فيها فريق طبي بمستشفى "جيميلي" في روما.