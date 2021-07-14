الحريري يقدم تشكيلته الوزارية لرئيس لبنان

وأكد الحريري في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه عون أن "التشكيلة الحكومية حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وهي من اصحاب الاختصاص و"بالنسبة لي هذه الحكومة يمكن أن تقوم بالبلد ويمكن أن تعمل جديا على وقف الانهيار".وأضاف: "ننتظر جوابا من الرئيس يوم غد حتى نبني على الشيء مقتضاه"، مشيرا إلى "أننا نحاول تشكيل حكومة منذ 9 أشهر والآن حان وقت الحقيقة".