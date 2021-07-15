دولة أوروبية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

وأبلغت وزارة الصحة عن 994 إصابة من متوسط أقل من 500 حالة يوميا الأسبوع الماضي.وقال نائب رئيس الوزراء ليو فارادكار اليوم الخميس للصحفيين، إن الزيادة المتوقعة في الإصابات من نسخة دلتا من COVID-19 كانت تحدث في وقت أقرب مما كان متوقعا.وأضاف: "لكنه لا يوجد سبب يشير إلى وقوع كارثة ولا داعي لتأجيل خطط إعادة الافتتاح الحذرة للبلاد".وكانت إيرلندا رفعت القيود على استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" لتطعيم البالغين حتى عمر 50 عاما ضد كورونا وخفضت الفترة الموصى بها بين الجرعتين من ثمانية إلى أربعة أسابيع.