كوبا: اللقاح "عبد الله" سجل فعالية ضد كورونا تصل الى 100 بالمئة

ونقلت الوكالة عن مارثا أيالا مديرة مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الذي صمم اللقاح: "تم الحصول بالفعل على معطيات حول فعالية اللقاح في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهذه النتائج ممتازة".وأضافت أيالا أنه تقرر زيادة عدد المشاركين في مجموعة الاختبار، إلى 300 ألف شخص.في وقت سابق، سمح المركز الحكومي لمراقبة الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية (CECMED) في كوبا، بالاستخدام الطارئ للقاح Abdala.في النصف الثاني من شهر يونيو/حزيران، أعلنت كوبا إنجاز التجارب السريرية على اللقاح، وكانت فعاليته ضد سريان أعراض فيروس كورونا 92.28٪.