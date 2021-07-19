وزير التجارة السعودي: العلاقات مع العراق في افضل حالاتها

وقال القصبي ، "إن هناك توجيهات من الملك سلمان وولي العهد بدعم العراق على كافة الأصعدة".وأضاف أن "مصلحة المملكة والعراق واحدة وتربطنا لغة وعروبة ودم ودين، وكشف عن دراسة ملف فتح منافذ أخرى مع العراق بعد إنجاح منفذ عرعر، موضحاً أن "ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق يتابعان ملف العلاقة بشكل مباشر".وقال وزير التجارة السعودي، إن "المملكة تتعامل مع العراق ككل وندعم فرص الاستثمار وكذلك في إقليم كردستان".وأكد أن "همّ المملكة الأول والأخير دعم العراق واستقراره، مبيناً أن المملكة تدعم العراق في إعمار المدن المحررة من داعش عبر صندوق الاستثمار السعودي".