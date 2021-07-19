إيران: عدد مصابي كورونا في مستشفيات طهران يتجاوز الـ8 آلاف

وأشار رضا زالي، إلى أن "الرقم يعكس خطورة الأوضاع في العاصمة".وأكد أن "عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس أمس الأحد، في طهران بلغ 92 حالة".من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، عن تعليق الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بطهران لمدة 6 أيام ابتداء من الغد بقرار من اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.وقال ربيعي: "بحسب اقتراح مقر العمليات واللجنة الأمنية والاجتماعية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا وبموافقة رئيس الجمهورية، سيتم إغلاق جميع الدوائر في محافظتي طهران والبرز اعتبارا من يوم غد الثلاثاء إلى الأحد المقبل".وأضاف: "يحظر السفر من هاتين المحافظتين والدخول إليها للحد من السفر والرحلات غير الضرورية. وفي حالة مخالفة القرار، فبالإضافة إلى فرض الغرامة المالية، سيتم منع السيارة من مواصلة طريقها".وقال: "يأتی هذا القرار بعد تصاعد وتيرة انتشار كورونا في البلد وانخفاض معدلات التزام المواطنين بالتعليمات الصحية المرتبطة بتفشي الوباء".