انهيارات أرضية تتسبب بوقوع عشرات الضحايا في الهند

وقال مسؤول محلي لفرانس برس إن 3 انزلاقات للتربة وقعت في منطقة "ريغاد" الخميس، في وقت تسبب الهطول المستمر للأمطار في عزل آلاف الأشخاص في ولاية مهارشترا، التي تضم العاصمة الاقتصادية بومباي.وأضاف المسؤول إن "ما لا يقل عن 35 إلى 40 شخصا ما زالوا محاصرين، ونحاول انقاذهم"، بحسب الوكالة الفرنسية.وفاضت الأنهار في ماهاراشترا، بعد أن أفرغت السلطات المياه من السدود التي امتلأت عن آخرها نتيجة هطول أكثر من 200 مليمتر من الأمطار على كثير من مناطق الساحل الغربي خلال 24 ساعة.وبلغ منسوب مياه الأمطار 594 مليمترا في بعض المناطق، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.وتوفي 4 أشخاص بعد انهيار مبنى في العاصمة المالية مومباي، بينما قتل 14 آخرون في 4 انهيارات أرضية بمناطق أخرى في ماهاراشترا، وفقا لمسؤولين في حكومة الولاية.وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه: "عمليات الإنقاذ مستمرة في عدة مناطق في ساتارا ورايجاد وراتناجيري. بسبب الأمطار الكثيفة وفيضان الأنهار، نجد صعوبة في الدفع بآلات الإنقاذ على وجه السرعة".وأضاف أن هناك مخاوف من وجود عشرات الأشخاص محاصرين في انهيارات أرضية بمنطقتي ساتارا ورايجاد.من جانبه، أعلن رئيس وزراء ولاية ماهاراشترا، أن قوات البحرية والجيش تساعد في عمليات الإنقاذ في المناطق الساحلية.