تركيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أيار

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أيضا تسجيل وفاة 60 شخصا بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة أثناء نشر البيانات: "إذا كنت تريد أن يكون الغد أفضل من اليوم، فعليك الالتزام بالإجراءات".وما تزال نسبة العدوى أخف بكثير من موجة نيسان وأيار عندما بلغت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ذروتها فوق الـ60 ألف حالة يوميا، قبل أن تنخفض إلى 4418 يوم 4 تموز في أعقاب إغلاق صارم انتهى في منتصف أيار.