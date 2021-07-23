الاتحاد الأوروبي يصادق على استخدام لقاح لفئة عمرية

وجاء في بيان صدر عن الوكالة، اليوم الجمعة: "بعد تقييم المعلومات الموجودة قد توصي وكالة الأدوية الأوروبية باستخدام لقاح (موديرنا) لتطعيم المراهقين الذي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما. ويتم حقن اللقاح على جرعتين في عضلة الكتف بفاصل 4 أسابيع".وحتى الآن كان لقاح "موديرنا" يستخدم في الاتحاد الأوروبي للأشخاص البالغين من العمر 18 عاما. وكان لاتحاد الأوروبي يستخدم لتلقيح المراهقين البالغين من العمر 12 عاما لقاح "فايزر".وفي المجموع تمت الموافقة في الاتحاد الأوروبي على 4 لقاحات كورونا وهي "فايزر" وموديرنا" و"أسترازينيكا" و"جونسون وجونسون".