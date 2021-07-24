بعد فقدان السيطرة على تفشي كورونا.. تونس تسجل حصيلة وفيات غير مسبوقة

وقالت الوزارة في بيان، إن 56 وفاة تم تسجيلها خلال يوم الخميس الماضي، و261 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية (السبت) وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.وارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بواقع 5624 إصابة جديدة.وبحسب الأرقام الرسمية تماثل للشفاء 3732 شخصا خلال اليوم الماضي.وارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس منذ بداية تفشي الوباء هناك إلى 563930 إصابة، منها 457597 حالة شفاء، فيما توفي 18369 شخصا حتى الآن.