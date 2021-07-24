"دلتا" يعيد نشاط كورونا مجددا.. تسجيل حصيلة اصابات قياسية في دول عدة

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيلها أكثر من 108 آلاف إصابة و1324 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 108732، مقابل 54517 الأربعاء و49757 الخميس، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 19.632 مليون حالة.فيما سجلت وزارة الصحة في ماليزيا، 15902 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بداية الجائحة.كما اعلنت كازاخستان تسجيل 6521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، أي 402 حالة أكثر من اليوم السابق، وهي أعلى حصيلة للإصابات اليومية في البلاد منذ تفشي الجائحة.وأفادت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا التابعة لحكومة كازاخستان، اليوم السبت، أن أجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 522 ألفا و638 إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 996393.هذا فيما سجلت أستراليا، 176 حالة عدوى محلية بفيروس كورونا، وذلك في قفزة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي وكانت معظم الإصابات الجديدة في ولاية نيو ساوث ويلز حيث توجد مدينة سيدني أكبر مدن البلاد.